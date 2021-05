Preta Gil Alex Santana / Divulgação

Publicado 22/05/2021



Rio - A Enel Distribuição Rio, em parceria com a Peck Produções, promoverá um fim de semana repleto de lives, nos dias 22 e 23 de maio, para marcar as temperaturas mais amenas proporcionadas pelo outono. O projeto ‘Cultura nas Estações’ contará com a participação de grandes vozes nacionais femininas: Elba Ramalho, Preta Gil, Sandra de Sá, Vanessa da Mata, Negra Li e Fernanda Abreu. Os shows serão transmitidos ao vivo, de forma gratuita, direto do Caminho Niemeyer, em Niterói, pelo canal do Youtube da Enel Brasil, por meio do link ; e por meio do MusicBox, canal 123 na Claro e NET, 145 na Oi, e 637 na Vivo.

"Em um momento tão desafiador como esse de pandemia, queremos proporcionar para os nossos clientes e suas famílias um fim de semana de descontração com muita música boa. Essa será a primeira edição da iniciativa, que marca o outono e, também, é especial pelo mês das mães", explica Janaina Vilella, Diretora de Comunicação da Enel Brasil.



Vale destacar que o ‘Cultura nas Estações’ segue todas as normas e protocolos das autoridades públicas locais para contenção da Covid-19, como distanciamento mínimo necessário, uso de máscaras e álcool gel. Além disso, todos os profissionais envolvidos serão testados previamente. O evento tem o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Lei de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro e Enel Distribuição Rio, além do apoio da Prefeitura de Niterói e do Caminho Niemeyer.