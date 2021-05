Rennan da Penha Lele Tavares

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:25

Rio - A Justiça de São Gonçalo rejeitou a apelação do DJ Rennan da Penha e manteve a decisão que obriga o funkeiro a indenizar DJ Cabine em R$ 10 mil após ofensas nas redes sociais. Além da indenização, Rennan da Penha terá que apagar as ofensas nas redes sociais.



No processo, DJ Cabide disse que retira seu sustento da "mixagem" de músicas com a autorização dos autores, fazendo o pagamento dos direitos pelo uso da obra.