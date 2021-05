Por O Dia

Rio - Jennifer Lopez e Ben Affleck foram fotografados juntos na mansão da cantora em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o "The Sun", a cantora está vivendo na mansão, que é alugada.



Em meio a rumores que Jennifer e Affleck estariam retomando o relacionamento, fãs notaram que o ator estaria usando um relógio que costumava usar durante o início dos anos 2000, quando ficou noivo de Lopez.

De acordo com uma fonte da revista "People", durante uma viagem recente a Los Angeles, onde Affleck vive, a cantora "passou um tempo com Ben". "Jennifer está indo bem", acrescentou a fonte. "Ela parece muito feliz e animada com seu futuro", completou.