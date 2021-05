Cleo BRUNO RYFER

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 21:05 | Atualizado 24/05/2021 21:07

Cleo, que não faz transformações desde 2019, apareceu, nessa segunda-feira, com os fios mais claros e iluminados em tom de caramelo e mel, resultado de uma técnica em degradê tridimensional feita por Rodrigo Lima, embaixador da Redken.

“Essa mudança para mim é uma forma de externalizar as minhas transformações internas dos últimos tempos, e eu amo mudar constantemente, estava até sentindo falta de ver algo diferente no espelho em relação ao meu cabelo. Já utilizava os produtos da Redken e agora que faço parte do time, passei a conhecer ainda mais a marca e usá-la em todo esse processo de cuidados pós coloração”, diz Cleo.



No Instagram, a atriz compartilhou mais detalhes da novidade. "Eu tô amando o novo visual, que ficou super natural, graças ao efeito color melting que utiliza tons intermediários para fundir as cores, resultando em um degradê tridimensional da raiz às pontas, sem sinais de marcação", escreveu.