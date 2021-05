Jojo Todynho Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 21:43 | Atualizado 24/05/2021 21:44

Jojo Todynho surgiu toda natural, como veio ao mundo, em novas fotos divulgadas em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira. Nos registros, a cantora está completamente pelada, com as partes íntimas cobertas e segurando um frasco de perfume.

A foto é para a campanha de uma marca de perfume francês. Nas redes sociais, Jojo Todynho comemorou a conquista. "A patroa tá chique, sim ou claro? Apaixonada em tudo, e a Jean-Paul Gaultier me chamou para a campanha de lançamento do perfume no Brasil. Que fragrância maravilhosa, um perfume sexy, intenso e viciante", escreveu na legenda da publicação.







