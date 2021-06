Gabriela Pugliesi e Tulio Dek - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 20:44 | Atualizado 07/06/2021 20:45

Gabriela Pugliesi falou abertamente sobre o início do namoro com Túlio Dek. No Instagram, a influencer fitness abriu a caixinha de perguntas para responder às dúvidas dos seguidores e não titubeou na hora de falar sobre o novo romance.

Uma seguidora quis saber como foi a conversa depois do primeiro encontro e Pugliesi deu uma resposta curiosa sobre: "Nem teve conversa, porque, depois do primeiro encontro, estou aqui até hoje. Não saí de perto dele, nem ele de mim".

Outro fã quis saber qual foi a chamada de telefone mais longa que a influencer já tinha feito. Para essa resposta, Gabriela mostrou um print de uma ligação de uma hora e quarenta minutos com Dek. "Nunca na vida falei no telefone por mais de cinco minutos. Túlio Dek bagunçou geral", brincou.