Wiccano e Hulkling se beijam em ’Vingadores: A Cruzada das Crianças’Reprodução/Marvel Comics

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 10:47

Rio - Neste sábado, é comemorado o Dia dos Namorados e nada melhor para celebrar a data que relembrar os beijos mais icônicos das HQs. Bem, até tem uma maneira melhor que é beijar, mas essa opção pode não ser uma realidade para todo mundo, ainda mais em meio à uma quarentena.

Carol Zara, co-criadora da série de terror e ficção científica "Alien Toilet Monsters", explica que beijos em HQs são tão importantes para as tramas quanto são na TV. "Tanto é que o primeiro beijo entre homens aconteceu nos quadrinhos, em 1993, bem antes do primeiro na TV", relembra a quadrinista.

Confira lista que tem censura, romance, pegação e saída do armário:



Wiccano e Hulkling

Poderia ser só mais um beijo em uma história de quadrinhos, mas o momento de carinho entre os namorados Wiccano e Hulkling, em Vingadores: A Cruzada das Crianças, tomou uma proporção histórica no Brasil após uma tentativa de censura.



Em 2019, Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro na época, determinou que a HQ fosse recolhida da Bienal do Livro. No entanto, o público foi o grande herói dessa história ao comprar todos os exemplares. Quando os fiscais da Secretaria de Ordem Pública chegaram ao evento, nenhuma cópia foi encontrada.



Homem Aranha e Mary Jane

Ok, esse beijo é bem clichê, mas por isso mesmo não poderia deixar de estar aqui. O momento em que Mary Jane beija o Homem Aranha, que está de cabeça para baixo, apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1976.



Mas a cena se tornou um clássico com o cinema, principalmente, em 2002, com a interpretação de Tobey Maguire e Kristen Dunst debaixo de chuva.

Super-Homem e Mulher-Maravilha

Diana e Kal-El se envolveram de maneira mais íntima em alguns momentos nas HQ's, mas o beijo mais icônico dos dois aconteceu na 12ª edição de Liga da Justiça. Esse encontro é bastante sensual, a amazona chega a usar o laço da verdade para envolver o Super-Homem.



Arlequina e Hera Venenosa

Arlequina passa bastante tempo tentando conseguir a atenção do Coringa, mas o beijo que coloca a psiquiatra nessa lista foi dado em Hera Venenosa. A série animada Arlequina retrata a vida da vilã após o fim do relacionamento tóxico com Coringa. No episódio "There's No Place to Go But Down", Arlequina e Hera Venosa comemoram a fuga da prisão de Bane com um beijo.



Mulher-Gato e Eiko Hasigawa

O beijo, considerado o momento que a Mulher-Gato assume sua bissexualidade, aconteceu em Catwoman #39. Selina Kyle (nome verdadeiro da Mulher-Gato) e Eiko Hasigawa se conhecem em meio à disputa por poder no meio criminoso de Gotham, mas a rivalidade acaba se transformando em romance.



Deadpool e Justiceiro

É difícil levar qualquer coisa a sério quando Deadpool está envolvido e isso inclui um beijo. Mas o fato é que em Defensores #7, durante uma luta entre os dois personagens, acaba rolando, sim, um beijo. Frank diz odiar o mascarado e Deadpool responde: "Você sabe que isso não é verdade!! Venha aqui garotão!”.