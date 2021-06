Ed Wanderley - Divulgação

Ed WanderleyDivulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:28 | Atualizado 16/06/2021 16:37

Rio - Pouca gente sente mais falta dos festejos juninos nesta pandemia que os fãs absolutos dos quitutes da época e versatilidade do milho, não por menos o dia 24/6 foi escolhido para receber o lançamento de uma coletânea de desventuras gastronômicas pelo Nordeste. Há quem culpe o signo, o metabolismo e até traumas do passado, mas os prazeres do paladar estão entre os mais difíceis de ignorar. E só quem sempre brigou com a balança sabe o quanto comer pode mudar o seu dia. Justamente por isso, o livro 'Diário de um gordo (em dieta)', que será lançado no Dia de São João (24/6), promete promover muita identificação e uma boa dose de risadas aos leitores.



Livro 'Diário de um gordo (em dieta) Reprodução

Escrito pelo jornalista pernambucano Ed Wanderley, o título reúne 50 crônicas que retratam desde os perrengues sofridos pelo protagonista ao fazer feira de mês, de ônibus, na Avenida Norte até o seu encontro com colegas de trabalho na primeira vez em que experimenta ir a uma praia de naturismo, em Tambaba, na Paraíba. E é entre desventuras, sabores, relacionamentos íntimos com o Recife e boas doses de reflexão que a obra se comunica com qualquer público, através de doses significativas de ironia e um 'mau humor' peculiar na narrativa.





"Em nenhum momento há uma defesa da obesidade enquanto bandeira; ela é uma doença, isso é claro. Mas há o posicionamento de encontrar alegria e aceitação da gente, achar beleza e modos de ser feliz; há condições que as pessoas repelem que não se pode mudar, o peso é possível mudar, mas o que está ali é que, não importa o seu desafio ou sua luta, que é possível buscar o resultado e lutar sem perder o senso de humor e sendo feliz enquanto se vive", explica o escritor.

Repórter multipremiado, com passagem pelo Sistema Jornal do Commercio e pelo Diario de Pernambuco, o jornalista, hoje residente em São Paulo, recuperou e atualizou o projeto, que já teve outras versão e também pode ser encontrado nas plataformas de podcast, para os dias atuais e finalmente o transformou em livro. O 'Diário de um gordo (em dieta)' está disponível na versão e-book, no site da amazon.com.br e na versão física no site próprio do autor ( linktr.ee/edwanderley ).