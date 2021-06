Ivete Sangalo - Reprodução instagram/@rafamattei

Publicado 16/06/2021 18:58 | Atualizado 16/06/2021 18:59

Ivete Sangalo foi confirmada no Rock in Rio Lisboa, que acontecerá na capital portuguesa em junho de 2022. Além da cantora, Anitta também irá se apresentar no festival.

A cantora irá se apresentar no dia 19 no Palco Mundo, principal do festival. No Instagram, Ivete comemorou a participação no festival. "A energia da saudade é tão grande que os meus pedidos chegaram com sucesso! Família Rock in Rio, que notícia! Portugal, me aguarde!", disse.







