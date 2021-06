Gloria Groove - Divulgação/ Rodolfo Magalhães

Gloria GrooveDivulgação/ Rodolfo Magalhães

Por Nathalia Duarte

Publicado 21/06/2021 08:00

Gloria Groove mostrou que não está para brincadeira no lançamento de “Bonekinha”, no dia 17, single que marca o início da sua “nova era”. Com o nome de “Lady Leste”, Gloria chega fazendo uma ode à Zona Leste de São Paulo, lugar onde nasceu, e a sua adolescência. “É para aquele menino que diziam que não podia brincar de boneca”, revela a drag.

"Bonekinha'' além de ser a porta de entrada pra era Lady Leste, é a reafirmação dessa identidade feminina que existe muita beleza, poder e irreverência. Me sinto muito poderosa vestindo exatamente o que falaram que eu não podia usar quando era criança. Fui a criança que causava climão na família porque era fascinada por boneca”, explica a drag.



Misturando o pop com o rock, a nova música também chega como uma homenagem às mulheres que saem todos os dias da Zona Leste para o Centro de São Paulo em busca de seus sonhos. “Essa bonequinha me lembra várias meninas que estudaram comigo. Essa mulher poderosa, que fala o que quer, mandraka. É uma homenagem também às mulheres que saem em busca de seus sonhos, às mulheres da minha família, às que trabalham comigo”, explica.



“Lady Leste”, ainda sem data de lançamento, chegará na sequência de “Affair”, lançado no início da quarentena. Apesar de claramente opostos, com ‘Affair’ representando uma fase mais romântica de Gloria e “Lady Leste” vindo com referência mais pop, os dois trabalhos compõem perfeitamente quem é Gloria Groove e o quê ela quer mostrar.



“O último trabalho fala muito de amor, com sonoridade R&B, vai ficar marcada pra sempre como a era romântica. Já não era de agora que eu estava sentindo falta de fazer o Pop. Tem tudo para ser uma das maiores eras da minha carreira. Nasceu através da percepção de tudo o que me levava de volta à Zona Leste: o rock, o funk, o próprio R&B. Todas essas vivências, quando se convergem, trazem esse clima nostálgico de quem viveu a adolescência dos anos 2000”.



E para compor visualmente a nova era Gloria revisitou seu passado, lá da Vila Formosa, quando tinha Lady Gaga como inspiração musical. No clipe, pode-se notar várias referências ao início dos anos 2000: lan houses, pôsters de bandas pelo quarto e o visual pop rock tão famoso na época e que está voltando com tudo nos novos nomes da música internacional.



“Lady Leste é fruto da minha imaginação, meu alterego. Não vou me incomodar se passarem a me chamar de Lady Leste daqui pra frente. Não é de hoje que eu venho prestando atenção nesse conceito da lady. Sempre tive muito a Lady Gaga como inspiração. Meu eu de 14, 15 anos que vivia na lan house e ouvindo ‘Born this way’ teria muito orgulho de mim, ele pensaria como você aplicou bem as referências’”.



Em junho é celebrado o mês do orgulho LGBTQI+. Nele, marcas costumam chamar artistas do meio para serem garotos e garotas propaganda e celebrar o orgulho. Mas, essa atitude nem sempre é vista como algo positivo entre os membros da comunidade, já que, nos outros meses do ano, as marcas esquecem o público LGBTQI+. Para a drag, mostrar que está do lado da comunidade vai muito além de apenas contratar famosos em junho.

"O problema é se a gente só consegue ser representada e ouvida no setor de marketing. Gosto de sentir que trabalho com empresas que dão oportunidades de trabalho em todos os setores. É lindo que sejamos as musas do marketing atual, mas a evolução que estamos em busca mora mais na raiz. Não basta só contratar artistas LGBT+ para fazerem propaganda, é preciso mostrar que você, empresa, dá espaço para LGBT's em todas as áreas e setores", explica a drag, que reflete: "Tento todos os dias colocar a mão na consciência e pensar em quem está do outro lado. Homofobia é algo estrutural, estamos lidando com isso todos os dias. Tento refletir como posso usar a arte para que a questão evolua. É a junção de realizar o meu sonho e levar o nome da comunidade para frente".

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EhjIxhpGxDc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>