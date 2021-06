Raoni e Dandara Ventapane posam com o avô, o mestre Martinho da Vila - Foto: Divulgação

Raoni e Dandara Ventapane posam com o avô, o mestre Martinho da VilaFoto: Divulgação

Por Raphael Perucci

Publicado 23/06/2021 22:46 | Atualizado 23/06/2021 23:14

Rio - Idealizado em 2018 para comemorar os 80 anos do cantor e compositor Martinho da Vila, o show 'Canta, Canta, Minha Gente', estrelado por Dandara e Raoni Ventapane, netos do bamba, vai virar EP. O lançamento de 'Atravessando Gerações' será feito pela gravadora Sony Music.



A novidade foi revelada pelos irmãos Dandara e Raoni nas redes sociais. "É com muita felicidade que anunciamos o lançamento do EP e a gravadora/distribuidora do nosso trabalho. 'Atravessando Gerações' vem aí", postou a dupla, que já apresentou 'Canta, Canta, Minha Gente' em diversas casas de show do Rio.

Os irmãos Dandara e Raoni vão lançar o EP 'Atravessando Gerações' Foto: Valéria Martins



Dandara é atualmente primeira porta-bandeira da Paraíso do Tuiuti. Já passou por escolas como União da Ilha, Vila Isabel e Acadêmicos da Rocinha. Formada em dança, acompanhou a tia, Mart'nália, pelos palcos durante sete anos, fazendo backing vocal ao lado de sua mãe, Analimar. Já participou de grandes festivais de música, como o Back to Black, e foi backing vocal da cantora Lucy Alves.



Raoni deu seus primeiros passos musicais na bateria da escola mirim Herdeiros da Vila. Hoje é ritmista e compositor da Unidos de Vila Isabel. Foi fundador do grupo DNA do Samba, tendo se apresentado com Dona Ivone Lara, Nelson Sargento, Nei lopes e outros grandes nomes. Acompanha seu avô pelos palcos desde 2008 e, durante três anos, esteve ao lado de Mart'nália tocando percussão.



Aos 83 anos, Martinho da Vila, que lançou recentemente o single 'Vidas Negras Importam', ganhará outra homenagem em breve. Sua vida e obra vão ser temas do enredo da Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2022.

Dandara é atualmente primeira porta-bandeira da Paraíso do Tuiuti. Já passou por escolas como União da Ilha, Vila Isabel e Acadêmicos da Rocinha. Formada em dança, acompanhou a tia, Mart'nália, pelos palcos durante sete anos, fazendo backing vocal ao lado de sua mãe, Analimar. Já participou de grandes festivais de música, como o Back to Black, e foi backing vocal da cantora Lucy Alves.Raoni deu seus primeiros passos musicais na bateria da escola mirim Herdeiros da Vila. Hoje é ritmista e compositor da Unidos de Vila Isabel. Foi fundador do grupo DNA do Samba, tendo se apresentado com Dona Ivone Lara, Nelson Sargento, Nei lopes e outros grandes nomes. Acompanha seu avô pelos palcos desde 2008 e, durante três anos, esteve ao lado de Mart'nália tocando percussão.Aos 83 anos, Martinho da Vila, que lançou recentemente o single 'Vidas Negras Importam', ganhará outra homenagem em breve. Sua vida e obra vão ser temas do enredo da Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2022.