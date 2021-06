Xuxa - Reprodução

18/06/2021

Os fãs de Xuxa Meneghel já têm um ponto certo para bater no pós-pandemia. A eterna Rainha dos Baixinhos anunciou, nesta sexta-feira, um cruzeiro temático para 2022. Nele, quatro mil passageiros encontrarão shows e atividades inspirados na trajetória da apresentadora.

"[Serão] 72 horas de amigos que vão fazer lindos shows pra vocês, brincadeiras, filmes e tantas surpresas que não vou conseguir colocar tudo aqui. A única coisa que quero é ver você feliz. Você é meu presente de aniversário", disse.

O cruzeiro tem data prevista para 25 a 28 de março de 2022 e englobará o aniversário de Xuxa. Em um vídeo no Instagram, a apresentadora se disse emocionada com o anúncio. "É com o coração em festa que eu convido TODOS que cresceram comigo e que carinhosamente me chamam de “Rainha dos Baixinhos“, pra fazer uma viagem inesquecível, voltar no tempo, usando a sua imaginação e virando criança de novo, vc que viveu na época do Xou da Xuxa, Planeta Xuxa, Xuxa Park, Mundo da Imaginação, XSPB, Dancing Brasil e The Four, está super convidado pro meu aniversário!!! O MSC não me convidou apenas pra ser a madrinha e sim, deixou que seu navio virasse a minha “NAVE”", escreveu.

