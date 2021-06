Enzo Romani - Caio Humb/Divulgação

Enzo Romani Caio Humb/Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 14:05 | Atualizado 25/06/2021 14:29

Rio - O ator Romani, que viverá par romântico com Bruna Marquezine em "Maldivas", da Netflix, lança o single e clipe ‘Folhas de Outono’, nesta sexta-feira, ao lado de Dallass, Maquiny e Azevedo em todos os apps de música e YouTube. Romani é famoso por papéis nas novelas "Rock Story" (2016), "Malhação – Seu Lugar no Mundo" (2015) e com passagem na primeira edição do "Show dos Famosos" em 2017.

Produzida por Romani em parceria com Dallass – DJ/beat maker que já acumula mais 40 milhões de streamings nos apps de música, e com coautoria de Maquiny – presente em hits digitais como Poesia Acústica 6 - e Azevedo – uma das principais apostas do rap -, a canção que mistura influências que flutuam entre R&B, trap e música cigana, é um retrato biográfico de oito corações partidos. “Essa faixa foi composta quando nós quatro estávamos passando por momentos de separações com nossas parceiras e, quando nos juntamos para compor numa tarde, ela acabou surgindo. Ela fala, não só sobre nossas frustrações, mas das delas também”, revela o cantor.A direção do clipe é assinada pelo produtor americano Jeffrey Clousere, que já trabalhou na produção visual de nomes como A$AP Rocky e J Balvin. Codirigido por Romani, o vídeo é um mini curta que traduz toda a vivência e o sentimento nostálgico que uma separação traz.Ator, compositor, diretor e produtor musical, Romani está vivendo uma das melhores fases da carreira. Par romântico de Bruna Marquezine na série "Maldivas", prevista para estrear em 2022, o ator aposta que a produção será uma das grandes apostas do audiovisual brasileiro no próximo ano. “Acredito que a série será fantástica, pois tudo que fizemos até agora me leva a acreditar nisso. Elenco talentosíssimo e trama divertida”.Considerado como uma das principais apostas da dramaturgia e da nova geração da música brasileira, o versátil artista já tem duas músicas autorais emplacadas em trilhas das novelas: Rock Story (Globo, 2016), Malhação – Seu Lugar no Mundo (Globo, 2015) e já trabalhou com Roy Cicala, produtor de nomes como John Lennon, Frank Sinatra, Bon Jovi e Madonna. Além da tão aguardada estreia de Maldivas pela Netflix, o ator também anunciou que um novo single deve chegar as plataformas em julho.