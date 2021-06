Por O Dia

Publicado 26/06/2021 13:54

Rio - Thiaguinho acaba de firmar uma parceria com a Altafonte para distribuir seu novo projeto audiovisual “Infinito Vol. 2”. O álbum, dividido em dois volumes, traz faixas inéditas e também que marcaram a carreira do cantor.

Disponível em todas as plataformas digitais e Youtube, o projeto conta com a participação de grandes nomes, como Péricles e Bruno e Marrone. O segundo e último volume tem 19 faixas, uma delas com a cantora Gloria Groove.