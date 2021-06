Bixarte - Luigi Apolinário

Publicado 26/06/2021 14:39

Rio - Após o manifesto “Travesti no Comando da Nação”, que denuncia violências cometidas contra travestis e mulheres trans, Bixarte lança hoje (25/06) “Àrólé”. O single e clipe representam a confiança na ancestralidade, através do orixá Oxóssi, para acompanhar as pessoas invisibilizadas no processo de recuperação do poder para defender “os seus”.

Assim como Oxóssi, a música transmite força, perseverança e uma flecha certeira para guiar o caminho correto. “Esse trabalho me lembra muito Yemanjá, por ser um ritmo animado, mas a diferença é que Àrólé fala sobre dar autoridade para nossos orixás conseguirem trabalhar e olhar para a gente, pois nós somos o sonho dos nossos ancestrais”, fala a cantora.

Bixarte junto com o DJ BigJes resgatam os ritmos do afrobeat, hip hop e a música latina para garantir a força musicalizada de Oxóssi. “Esse lançamento vem com um peso muito grande, pois tem como proposta a caça pelo que foi roubado de pessoas pretas, travestis e trans. É a busca pela nossa felicidade.”

Sobre a artista:

Cantora, compositora, poetisa e rapper são faces da arte que a Bixarte explora. Ela é bicampeã do Slam estadual da Paraíba, finalista do Slam Brasil e ganhadora do Festival de Música da Paraíba. Aos 18 anos, lançou seu primeiro trabalho musical chamado "Revolução" e aos 19 sua mixtape "Faces" e "Faces Remix". Como preta, periférica e travesti, Bixarte canta e recita sobre o que vive e também sobre a urgência de falar sobre corpos invisibilizados.