Golden Boys estão celebrando 63 anos de carreiraDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 13:01

Rio - Afastados dos palcos desde o início da pandemia, os Golden Boys farão um grande show no Centro Cultural João Nogueira – Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (9), às 20h.

O repertório apresenta canções que fizeram sucesso nos 63 anos de carreira do grupo, como 'Andança’, ‘Casaco Marrom’, ‘Cantiga por Luciana’, ‘Erva Venenosa’, ‘Alguém na Multidão’, ‘Namoradinha De Um Amigo Meu’ e muitas outras.

Os irmãos Ronaldo, Renato e Mario Corrêa prometem uma apresentação inesquecível. Eles estarão acompanhados pelos músicos Beto Filho, Bruno Galvão, Diego Saldanha e Rodrigo Saldanha. A realização é dos produtores João Luiz Azevedo e Rodrigo Mosquito.

Serviço:

Golden Boys - '63 anos de sucesso'. Data: Sexta-feira (9), às 20h. Imperator: Rua Dias da Cruz 170, Méier. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Informações: (21) 99731-0933. Classificação: Livre. Vendas na bilheteria da casa e pela internet: www.eventim.com.br/artist/goldenboys/