Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:57

Rio - Praças, Museus e a Rua costumam ser territórios de encontro, histórias e memórias. Hoje, as redes virtuais também se tornam territórios ressignificados para conhecimento, informação e contato. Mas quem conta essas histórias? E qual a importância de saber sobre elas? Como ocupamos esses espaços? No fluxo de necessárias transformações, nossa arquitetura agora se expande por outros meios: a rua, a praça e as redes virtuais se tornaram reverberações ainda mais fortes entre museu-público. Com essas reflexões, o Museu do Amanhã convida o público para uma programação híbrida no mês de julho, com foco em ciência, cultura, inovação e convivência.

fotogaleria



Entre as atrações do mês de férias, está a volta da yoga presencial, dentro do museu, e outras atividades de bem-estar e saúde, na Praça Mauá, como funcional para pessoas com deficiência. Também haverá uma visita a pé pela região portuária e estão programadas televisitas para grupos em plataforma virtual, nas quais os educadores do museu percorrem a exposição de longa duração e dialogam com o público ao vivo. O Clube de Leitura do mês trará a obra de Italo Calvino, "As cidades invisíveis", como mote para o debate sobre a ocupação das cidades no pós-pandemia e em celebração ao Congresso Mundial de Arquitetura do Rio. A Horta do Amanhã vai promover um encontro sobre o cultivo de plantas e árvores.



Além das atividades, o Museu do Amanhã prorrogou até o dia 29 de agosto a mostra temporária "Coronaceno - Reflexões em tempos de pandemia". Dividida nas áreas "Essenciais", "Do vírus à pandemia", "Sociedades transformadas", "Memorial aos que partiram", "A ciência é protagonista" e "A cultura é o caminho", a exposição mostra os impactos da pandemia do coronavírus na vida das pessoas, na ciência, na saúde pública e nas artes.



Confira abaixo toda a programação.



Televisitas



Todas as sextas, a partir de 09/07, às 10h30



Encontro via Zoom



Inscrição no site



As Televisitas são uma nova modalidade de mediação em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, para grupos interessados com até 60 participantes. Nesta atividade, os educadores irão percorrer toda a exposição principal do Museu do Amanhã, ao vivo, de modo a passar por todas as suas cinco grandes áreas: Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós. Um dos objetivos é instigar os participantes a refletirem sobre os cinco grandes questionamentos que atravessam a narrativa curatorial: ‘De onde viemos?’, ‘Quem somos?’, ‘Onde estamos?’, ‘Para onde vamos?’ e ‘Como queremos ir?’. A mediação fomenta processos de escuta, troca e vivência, ainda que remota, das experiências idealizadas pelo Museu do Amanhã ao seu público.



Visita mediada pela Região Portuária/Pequena África



17 de julho às 15h



ENTRADA DO MUSEU DO AMANHÃ



Com ponto de encontro e encerramento na entrada do Museu do Amanhã, a visita mediada pela Região Portuária/Pequena África terá o objetivo de compartilhar as histórias e memórias presentes neste território, com foco nas ancestralidades, mas também no presente e no que está no porvir. A atividade, mesmo em ambiente externo, cumprirá as mesmas normas de segurança e protocolo de visitação do museu.



YOGA



Todos os sábados das 16h30 às 17h30



ÁTRIO DO MUSEU DO AMANHÃ



Inscrição via aplicativo do MudeFit



A partir de julho, a yoga volta a ser uma atividade presencial. Seguindo todos os protocolos do Museu do Amanhã e distanciamento entre os participantes, a atividade vai acontecer no átrio e será realizada pela professora Gunatita. Com o intuito de propor aos participantes exercícios de respiração e relaxamento, o Programa de Amigos do Amanhã - NOZ apresenta a Yoga no Museu, prática milenar que se consolidou nos últimos tempos também nas sociedades ocidentais como um grande aliado do bem-estar que traz benefícios para o corpo e para a mente.



HORTA DO AMANHÃ:

AMBIENTE DE CULTIVO



Dia 17 de julho das 15h às 16h30



ENCONTRO VIA ZOOM



INSCRIÇÃO NO SITE



Em julho, o Clube da Horta propõe uma conversa sobre ambiente de cultivo. Neste encontro, haverá a participação especial da engenheira agrônoma Amanda Inoue, que vai relacionar questões como luminosidade, ventilação, espaço, regime de chuvas, uso de sombrite, entre outras dúvidas que aparecem sobre como cultivar de maneira eficiente.



FUNCIONAL ADAPTADO



17 DE JULHO, ÀS 9H



ENCONTRO NA FRENTE DO MUSEU



Inscrição via aplicativo do MudeFit



O circuito Funcional Adaptado foi criado com o objetivo de incluir as PCD (pessoas com deficiência) em treinos funcionais onde alegria e superação são presenças confirmadas. Uma aula ajustada para todas as pessoas se exercitarem, com exercícios de mobilidade, força, agilidade e velocidade. Um grande aliado do bem-estar físico e mental!



ROLÊ SAPIÊNCIA



SOBRECARGA DA TERRA



24 de julho, às 15h



ENCONTRO VIA ZOOM



O Rolê Sapiência de julho será sobre o Dia da Sobrecarga da Terra. Desde o início dos anos 70, a humanidade vem utilizando mais recursos do que o planeta é capaz de produzir. A primeira vez que alcançamos a sua sobrecarga foi em 1970, no dia 29 de dezembro. Desde então, a data vem sendo antecipada. Ano passado, o dia foi adiado devido ao lockdown em vários países por causa da pandemia, mas em 2021 a data chegará em 29 de julho. Na atividade, o objetivo será reconhecer as escolhas e atitudes - individuais e coletivas - que contribuíram para a configuração deste cenário e debater ações possíveis.



CLUBE DE LEITURA DO MUSEU DO AMANHÃ



"As cidades invisíveis", Italo Calvino



24 de julho de 2021 das 10h às 12h



ENCONTRO VIA ZOOM PARA

INSCRIÇÃO NO SITE



Neste livro clássico do escritor Italo Calvino, a cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar o símbolo complexo e inesgotável da existência humana. A partir da obra, os participantes vão debater sobre as relações da humanidade com os territórios, suas memórias e afetos, sobre como a pandemia modificou a convivência em espaços públicos e a necessidade de coabitarmos o planeta de forma sustentável.



HORTA DO AMANHÃ:

ARQUITETURA VERDE



Dia 31 de julho às 16h30



ENCONTRO VIA ZOOM



INSCRIÇÃO NO SITE



Neste encontro, o objetivo é refletir sobre o urban jungle, estilo de decoração que consiste em incluir plantas e elementos ligados à natureza concentrados no interior de ambientes. E relacioná-lo com o conceito de "figital", pensando limites e impactos na vida prática de quem vive nas cidades.



EVIDÊNCIAS DAS CULTURAS NEGRAS



21 DE JULHO, ÀS 17H



Youtube do Museu do Amanhã



A partir do tema do ano, a importância do Aquilombamento - fenômeno que ocorre nos laços de afetos dos povos negros para a construção e transmissão de saberes e resistência -, a 27ª edição do Evidências vai propor uma conversa sobre Mobilidade Ativa, tema que tornou-se cada vez mais necessário para se pensar direito à cidade, segurança pública, sustentabilidade e diversos assuntos que nos envolvem enquanto cidadãos e cidadãs. Qual a nossa relação com os espaços? E como podemos transformar nossa circulação dentro das cidades? Em sincronia com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho, o Programa vai convidar mulheres ativistas e representativas, pautando a conversa sobre mobilidade através de falas de corpos pretos e femininos nos diferentes territórios. Entre as atrações do mês de férias, está a volta da yoga presencial, dentro do museu, e outras atividades de bem-estar e saúde, na Praça Mauá, como funcional para pessoas com deficiência. Também haverá uma visita a pé pela região portuária e estão programadas televisitas para grupos em plataforma virtual, nas quais os educadores do museu percorrem a exposição de longa duração e dialogam com o público ao vivo. O Clube de Leitura do mês trará a obra de Italo Calvino, "As cidades invisíveis", como mote para o debate sobre a ocupação das cidades no pós-pandemia e em celebração ao Congresso Mundial de Arquitetura do Rio. A Horta do Amanhã vai promover um encontro sobre o cultivo de plantas e árvores.Além das atividades, o Museu do Amanhã prorrogou até o dia 29 de agosto a mostra temporária "Coronaceno - Reflexões em tempos de pandemia". Dividida nas áreas "Essenciais", "Do vírus à pandemia", "Sociedades transformadas", "Memorial aos que partiram", "A ciência é protagonista" e "A cultura é o caminho", a exposição mostra os impactos da pandemia do coronavírus na vida das pessoas, na ciência, na saúde pública e nas artes.Confira abaixo toda a programação.TelevisitasTodas as sextas, a partir de 09/07, às 10h30Encontro via ZoomInscrição no siteAs Televisitas são uma nova modalidade de mediação em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, para grupos interessados com até 60 participantes. Nesta atividade, os educadores irão percorrer toda a exposição principal do Museu do Amanhã, ao vivo, de modo a passar por todas as suas cinco grandes áreas: Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós. Um dos objetivos é instigar os participantes a refletirem sobre os cinco grandes questionamentos que atravessam a narrativa curatorial: ‘De onde viemos?’, ‘Quem somos?’, ‘Onde estamos?’, ‘Para onde vamos?’ e ‘Como queremos ir?’. A mediação fomenta processos de escuta, troca e vivência, ainda que remota, das experiências idealizadas pelo Museu do Amanhã ao seu público.Visita mediada pela Região Portuária/Pequena África17 de julho às 15hENTRADA DO MUSEU DO AMANHÃCom ponto de encontro e encerramento na entrada do Museu do Amanhã, a visita mediada pela Região Portuária/Pequena África terá o objetivo de compartilhar as histórias e memórias presentes neste território, com foco nas ancestralidades, mas também no presente e no que está no porvir. A atividade, mesmo em ambiente externo, cumprirá as mesmas normas de segurança e protocolo de visitação do museu.YOGATodos os sábados das 16h30 às 17h30ÁTRIO DO MUSEU DO AMANHÃInscrição via aplicativo do MudeFitA partir de julho, a yoga volta a ser uma atividade presencial. Seguindo todos os protocolos do Museu do Amanhã e distanciamento entre os participantes, a atividade vai acontecer no átrio e será realizada pela professora Gunatita. Com o intuito de propor aos participantes exercícios de respiração e relaxamento, o Programa de Amigos do Amanhã - NOZ apresenta a Yoga no Museu, prática milenar que se consolidou nos últimos tempos também nas sociedades ocidentais como um grande aliado do bem-estar que traz benefícios para o corpo e para a mente.HORTA DO AMANHÃ:AMBIENTE DE CULTIVODia 17 de julho das 15h às 16h30ENCONTRO VIA ZOOMINSCRIÇÃO NO SITEEm julho, o Clube da Horta propõe uma conversa sobre ambiente de cultivo. Neste encontro, haverá a participação especial da engenheira agrônoma Amanda Inoue, que vai relacionar questões como luminosidade, ventilação, espaço, regime de chuvas, uso de sombrite, entre outras dúvidas que aparecem sobre como cultivar de maneira eficiente.FUNCIONAL ADAPTADO17 DE JULHO, ÀS 9HENCONTRO NA FRENTE DO MUSEUInscrição via aplicativo do MudeFitO circuito Funcional Adaptado foi criado com o objetivo de incluir as PCD (pessoas com deficiência) em treinos funcionais onde alegria e superação são presenças confirmadas. Uma aula ajustada para todas as pessoas se exercitarem, com exercícios de mobilidade, força, agilidade e velocidade. Um grande aliado do bem-estar físico e mental!ROLÊ SAPIÊNCIASOBRECARGA DA TERRA24 de julho, às 15hENCONTRO VIA ZOOMO Rolê Sapiência de julho será sobre o Dia da Sobrecarga da Terra. Desde o início dos anos 70, a humanidade vem utilizando mais recursos do que o planeta é capaz de produzir. A primeira vez que alcançamos a sua sobrecarga foi em 1970, no dia 29 de dezembro. Desde então, a data vem sendo antecipada. Ano passado, o dia foi adiado devido ao lockdown em vários países por causa da pandemia, mas em 2021 a data chegará em 29 de julho. Na atividade, o objetivo será reconhecer as escolhas e atitudes - individuais e coletivas - que contribuíram para a configuração deste cenário e debater ações possíveis.CLUBE DE LEITURA DO MUSEU DO AMANHÃ"As cidades invisíveis", Italo Calvino24 de julho de 2021 das 10h às 12hENCONTRO VIA ZOOM PARAINSCRIÇÃO NO SITENeste livro clássico do escritor Italo Calvino, a cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar o símbolo complexo e inesgotável da existência humana. A partir da obra, os participantes vão debater sobre as relações da humanidade com os territórios, suas memórias e afetos, sobre como a pandemia modificou a convivência em espaços públicos e a necessidade de coabitarmos o planeta de forma sustentável.HORTA DO AMANHÃ:ARQUITETURA VERDEDia 31 de julho às 16h30ENCONTRO VIA ZOOMINSCRIÇÃO NO SITENeste encontro, o objetivo é refletir sobre o urban jungle, estilo de decoração que consiste em incluir plantas e elementos ligados à natureza concentrados no interior de ambientes. E relacioná-lo com o conceito de "figital", pensando limites e impactos na vida prática de quem vive nas cidades.EVIDÊNCIAS DAS CULTURAS NEGRAS21 DE JULHO, ÀS 17HYoutube do Museu do AmanhãA partir do tema do ano, a importância do Aquilombamento - fenômeno que ocorre nos laços de afetos dos povos negros para a construção e transmissão de saberes e resistência -, a 27ª edição do Evidências vai propor uma conversa sobre Mobilidade Ativa, tema que tornou-se cada vez mais necessário para se pensar direito à cidade, segurança pública, sustentabilidade e diversos assuntos que nos envolvem enquanto cidadãos e cidadãs. Qual a nossa relação com os espaços? E como podemos transformar nossa circulação dentro das cidades? Em sincronia com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho, o Programa vai convidar mulheres ativistas e representativas, pautando a conversa sobre mobilidade através de falas de corpos pretos e femininos nos diferentes territórios.

Praças, Museus e a Rua costumam ser territórios de encontro, histórias e memórias. Hoje, as redes virtuais também se tornam territórios ressignificados para conhecimento, informação e contato. Mas quem conta essas histórias? E qual a importância de saber sobre elas? Como ocupamos esses espaços? No fluxo de necessárias transformações, nossa arquitetura agora se expande por outros meios: a rua, a praça e as redes virtuais se tornaram reverberações ainda mais fortes entre museu-público. Com essas reflexões, o Museu do Amanhã convida o público para uma programação híbrida no mês de julho, com foco em ciência, cultura, inovação e convivência.





Entre as atrações do mês de férias, está a volta da yoga presencial, dentro do museu, e outras atividades de bem-estar e saúde, na Praça Mauá, como funcional para pessoas com deficiência. Também haverá uma visita a pé pela região portuária e estão programadas televisitas para grupos em plataforma virtual, nas quais os educadores do museu percorrem a exposição de longa duração e dialogam com o público ao vivo. O Clube de Leitura do mês trará a obra de Italo Calvino, "As cidades invisíveis", como mote para o debate sobre a ocupação das cidades no pós-pandemia e em celebração ao Congresso Mundial de Arquitetura do Rio. A Horta do Amanhã vai promover um encontro sobre o cultivo de plantas e árvores.





Além das atividades, o Museu do Amanhã prorrogou até o dia 29 de agosto a mostra temporária "Coronaceno - Reflexões em tempos de pandemia". Dividida nas áreas "Essenciais", "Do vírus à pandemia", "Sociedades transformadas", "Memorial aos que partiram", "A ciência é protagonista" e "A cultura é o caminho", a exposição mostra os impactos da pandemia do coronavírus na vida das pessoas, na ciência, na saúde pública e nas artes.





Confira abaixo toda a programação.





Televisitas





Todas as sextas, a partir de 09/07, às 10h30





Encontro via Zoom





Inscrição no site





As Televisitas são uma nova modalidade de mediação em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, para grupos interessados com até 60 participantes. Nesta atividade, os educadores irão percorrer toda a exposição principal do Museu do Amanhã, ao vivo, de modo a passar por todas as suas cinco grandes áreas: Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós. Um dos objetivos é instigar os participantes a refletirem sobre os cinco grandes questionamentos que atravessam a narrativa curatorial: ‘De onde viemos?’, ‘Quem somos?’, ‘Onde estamos?’, ‘Para onde vamos?’ e ‘Como queremos ir?’. A mediação fomenta processos de escuta, troca e vivência, ainda que remota, das experiências idealizadas pelo Museu do Amanhã ao seu público.





Visita mediada pela Região Portuária/Pequena África





17 de julho às 15h





ENTRADA DO MUSEU DO AMANHÃ





Com ponto de encontro e encerramento na entrada do Museu do Amanhã, a visita mediada pela Região Portuária/Pequena África terá o objetivo de compartilhar as histórias e memórias presentes neste território, com foco nas ancestralidades, mas também no presente e no que está no porvir. A atividade, mesmo em ambiente externo, cumprirá as mesmas normas de segurança e protocolo de visitação do museu.





YOGA





Todos os sábados das 16h30 às 17h30





ÁTRIO DO MUSEU DO AMANHÃ





Inscrição via aplicativo do MudeFit





A partir de julho, a yoga volta a ser uma atividade presencial. Seguindo todos os protocolos do Museu do Amanhã e distanciamento entre os participantes, a atividade vai acontecer no átrio e será realizada pela professora Gunatita. Com o intuito de propor aos participantes exercícios de respiração e relaxamento, o Programa de Amigos do Amanhã - NOZ apresenta a Yoga no Museu, prática milenar que se consolidou nos últimos tempos também nas sociedades ocidentais como um grande aliado do bem-estar que traz benefícios para o corpo e para a mente.





HORTA DO AMANHÃ:

AMBIENTE DE CULTIVO





Dia 17 de julho das 15h às 16h30





ENCONTRO VIA ZOOM





INSCRIÇÃO NO SITE





Em julho, o Clube da Horta propõe uma conversa sobre ambiente de cultivo. Neste encontro, haverá a participação especial da engenheira agrônoma Amanda Inoue, que vai relacionar questões como luminosidade, ventilação, espaço, regime de chuvas, uso de sombrite, entre outras dúvidas que aparecem sobre como cultivar de maneira eficiente.





FUNCIONAL ADAPTADO





17 DE JULHO, ÀS 9H





ENCONTRO NA FRENTE DO MUSEU





Inscrição via aplicativo do MudeFit





O circuito Funcional Adaptado foi criado com o objetivo de incluir as PCD (pessoas com deficiência) em treinos funcionais onde alegria e superação são presenças confirmadas. Uma aula ajustada para todas as pessoas se exercitarem, com exercícios de mobilidade, força, agilidade e velocidade. Um grande aliado do bem-estar físico e mental!





ROLÊ SAPIÊNCIA





SOBRECARGA DA TERRA





24 de julho, às 15h





ENCONTRO VIA ZOOM





O Rolê Sapiência de julho será sobre o Dia da Sobrecarga da Terra. Desde o início dos anos 70, a humanidade vem utilizando mais recursos do que o planeta é capaz de produzir. A primeira vez que alcançamos a sua sobrecarga foi em 1970, no dia 29 de dezembro. Desde então, a data vem sendo antecipada. Ano passado, o dia foi adiado devido ao lockdown em vários países por causa da pandemia, mas em 2021 a data chegará em 29 de julho. Na atividade, o objetivo será reconhecer as escolhas e atitudes - individuais e coletivas - que contribuíram para a configuração deste cenário e debater ações possíveis.





CLUBE DE LEITURA DO MUSEU DO AMANHÃ





"As cidades invisíveis", Italo Calvino





24 de julho de 2021 das 10h às 12h





ENCONTRO VIA ZOOM PARA

INSCRIÇÃO NO SITE





Neste livro clássico do escritor Italo Calvino, a cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar o símbolo complexo e inesgotável da existência humana. A partir da obra, os participantes vão debater sobre as relações da humanidade com os territórios, suas memórias e afetos, sobre como a pandemia modificou a convivência em espaços públicos e a necessidade de coabitarmos o planeta de forma sustentável.





HORTA DO AMANHÃ:

ARQUITETURA VERDE





Dia 31 de julho às 16h30





ENCONTRO VIA ZOOM





INSCRIÇÃO NO SITE





Neste encontro, o objetivo é refletir sobre o urban jungle, estilo de decoração que consiste em incluir plantas e elementos ligados à natureza concentrados no interior de ambientes. E relacioná-lo com o conceito de "figital", pensando limites e impactos na vida prática de quem vive nas cidades.





EVIDÊNCIAS DAS CULTURAS NEGRAS





21 DE JULHO, ÀS 17H





Youtube do Museu do Amanhã