Publicado 07/07/2021 11:56

Rio - A cantora brasileira-hondurenha Indiana Nomma vai homenagear Mercedes Sosa com uma live nesta sexta-feira (9), data em que a cantora argentina completaria 86 anos. A transmissão vai acontecer pelo canal do Teatro Rival Refit, no YouTube, às 19h30, e o público poderá fazer doações amigas a partir de R$ 15.

Há 21 anos, Indiana comemora o nascimento da maior voz da América Latina. Desta vez, o tributo vai contar com o violonista André-Pinto Siqueira, vencedor do prêmio MIMO 2017 de melhor violonista solo.

Assim como a homenageada, Indiana é cria da América Latina: cresceu entre México, Nicarágua, Portugal, Alemanha, e está há 33 anos no Brasil. Em carreira internacional, com três CDs lançados, teve seu disco homônimo de música brasileira em 10º lugar na lista entre os mais vendidos no iTunes de Israel e foi única representante do Brazilian Week em Bangladesh, em 2018.

Além disso, está lançado seu quarto álbum, 'Indiana & Tico', com o guitarrista, cantor e compositor Tico de Moraes.