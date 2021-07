Leonardo DiCaprio e Sarah - Reprodução

Por iG

Publicado 07/07/2021 17:50 | Atualizado 07/07/2021 17:52

A ex-BBB Sarah Andrade contou em entrevista ao programa "Eu Fico Loko", no YouTube, que xingou o ator Leonardo DiCaprio durante uma balada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A consultora de marketing e ex-BBB fez MBA no país e revelou que o atrito com o astro aconteceu numa ida ao banheiro. "A primeira vez que eu o vi foi em uma balada, indo ao banheiro. Ele esbarrou no meu ombro e eu xinguei ele. Ele olhou assim: 'Quem ela pensa que é?'. E eu na hora fiquei: 'Esbarrei no Leonardo DiCaprio!'", disse Sarah.



Mesmo com o primeiro atrito, a ex-BBB já frequentou a casa de DiCaprio em festas do tipo "after". "Ele faz muito after na casa dele. Não sou amiga dele, tá gente? Já falei com ele algumas vezes, mas não sou amiga, só falar. Ele é gente boa, legal, faz umas festas maneirinhas", completou.



Sarah chamou atenção dentro do BBB 21 ao dar detalhes de algumas confraternizações que participou com outros famosos nos Estados Unidos. No reality, ela citou um “after” na casa do cantor Justin Bieber.