Tília - Divulgação

TíliaDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:05 | Atualizado 09/07/2021 18:09

Tília surpreendeu os fãs ao lançar seu primeiro álbum, nesta sexta-feira. O novo projeto da artista traz a apresentação da live show dela, realizada no início de maio, com participação de Dennis, Kawe, Bruninho & Davi e Greg BBX.

fotogaleria

Publicidade

Ao todo, o projeto tem oito faixas, disponíveis em todas as plataformas digitais. O álbum de estreia da cantora traz o sucesso ‘Match’, em parceria com Kawe, além das músicas ‘Olha Só’, ‘Fica Tranquila’, ‘A Mesma Lua’ e 'No Meu Talento’ versão acústica.



O projeto marca uma nova fase na carreira de Tília. “Estou muito feliz e tenho muito orgulho do resultado. Fazer a live do meu show foi um desafio enorme, exigiu meses e meses de ensaio, aulas de dança, expressão corporal, técnicas vocal e muito trabalho duro. Coloquei tudo de mim nesse projeto e realmente me dediquei para que tudo desse certo. O álbum é a concretização do sonho e um grande passo na minha carreira, representa uma parte de mim e uma das minhas maiores conquistas até agora”, afirma a cantora.



Tília lançou ainda, no início deste mês, um mini documentário que conta um pouco de sua trajetória inicial na música. O ‘Mini Doc By Tília’ aborda, entre outras coisas, o começo da carreira da filha de Dennis e Kamilla Fialho na música, o momento em que ela resolveu contar aos pais que queria ser cantora, além de reunir depoimentos dos pais, empresárias, stylist, coreógrafo, preparador vocal e produtora.



Nesta quinta-feira (8/7), o segundo episódio do ‘#1 - Mini doc by Tília' foi liberado no YouTube. Nele, a cantora mostra detalhes dos bastidores da primeira apresentação ao vivo, da rotina como cantora, o planejamento para a live show e muito mais. Ao todo o mini documentário conta com quatro episódios. Os próximos serão lançados em breve.



O segundo episódio traz depoimentos da equipe de Tília, com elogios à responsabilidade, desenvoltura e força de vontade da cantora. A mãe e empresária da cantora, Kamilla Fialho, que é muito conhecida no mercado por descobrir talentos como Anitta, Lexa e Mc Rebecca, também abre o coração sobre o talento da artista. Kamilla cita a singularidade de Tília e se derrete em elogios à cantora e filha.



“A Tília está marcando uma virada na minha vida como empresária e na K2L, coincidentemente. A Tília surgiu num momento em que eu tenho sócias e ela hoje se comunica mais com as minhas sócias do que comigo propriamente. Ela já veio com uma ideia melhor que a minha, que foi a de fazer uma live, porque as lives estavam bombando. Eu tô muito mais na parte de produção, do que no criativo. A Tília tem um criativo que vai além de qualquer outro artista que eu já trabalhei. Ela já vem com tudo formadinho, a gente não começa o brainstorming com a mesa vazia. A gente já começa com a mesa cheia”, diz Kamilla Fialho.