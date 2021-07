Sabrina Sato recebe a primeira dose da vacina contra a covid-19 - Reprodução Internet

Publicado 15/07/2021 12:56 | Atualizado 15/07/2021 13:01

Rio - Sabrina Sato, de 40 anos, mostrou no Instagram que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. A apresentadora exaltou a ciência e o SUS.

"Essa vacina, eu tomo por mim, pela minha filha, pelos meus pais, pelo meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos meus fãs e por todos os brasileiros. Tomo vacina por respeito a quem não teve essa oportunidade e por respeito a quem perdeu alguém que amava. Tomo a vacina porque acredito e valorizo a ciência", escreveu Sabrina na legenda das fotos.

"Tomo a vacina sabendo que ainda preciso seguir com os cuidados básicos, como lavar as mãos e usar máscaras. Tomo a vacina sabendo que com todo mundo se informando corretamente, valorizando a ciência e com cada um fazendo sua parte, conseguiremos superar essa pandemia! #VivaoSUS", finalizou.