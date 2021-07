Potyguara Bardo e Kaya Conky - Divulgação

Publicado 16/07/2021 12:40

Rio - Uma das músicas mais incensadas do álbum "Simulacre" de Potyguara Bardo, "Karamba" acaba de ganhar nova identidade visual. A faixa, produzida por TINOC, tem a participação de Kaya Conky e celebra os três anos de “Simulacre” além de mais uma vez exaltar a potência da música potiguar contemporânea.

Desta vez, “Karamba” chega com clipe dirigido por Victor Ciriaco. Nas cenas, muitas cores, irreverência e talento com as duas expoentes da nova cena. A música é um Pop com inspirações em house music, que fala sobre a virtualidade e as projeções das relações. Tudo isso de uma forma teatral e bem humorada, com a química que só Poty e Kaya possuem.

“Não podia deixar de encerrar a era ‘Simulacre’ sem fazer o clipe mais pedido do álbum. E ainda junto com minha ‘Maior’, que me faz sentir mais à vontade pra curtir essa viagem louca que foi criar o clipe e esse presente que é tanto pros fãs quanto pra gente”, afirma Poty.

Kaya também é só alegria por lançarem este clipe. “Karamba é uma música que eu já sou apaixonada desde a primeira vez que Potyguara me mostrou”, lembra. “ O clipe é bem divertido e brinca bastante com umas coisas que a gente adora”, adianta.

O lançamento de “Karamba” ganhou capa de SinestesiAr-te e tem realização da Rapport.