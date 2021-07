Sandro César lança música sobre caso de agressão envolvendo DJ Ivis - Divulgação

Publicado 19/07/2021 15:09

Rio - Sandro Cesar, o sertanejo que fez sucesso com o hit “Toquin do violão”, se inspirou no caso de agressão de DJ Ivis a sua ex mulher Pamela Holanda e escreveu uma canção mandando recado aos valentões que batem em mulher:

“É inadmissível uma situação dessa. Homem que bate em mulher merece cadeia. Esse caso abriu os olhos do Brasil e tenho certeza que fazer uma música com esses dizerem também ajudará muita gente a repensar seus atos. Se eu tenho o dom de cantar e posso ajudar desta forma, nada mais justo do que ajudar. O refrão da música e forte e direto: homem que bate em mulher o que faz com ele? Cadeia nele”.

A música foi escrita pelo próprio Sandro Cesar e por Zé dos Reis e a dupla Sandro e César participa da canção.

“Homem que bate em mulher o que faz com ele? Cadeia nele! Cadeia nele! Mulher tem que ser tratada com amor e com carinho. Homem que bate em mulher vai ter de viver sozinho. Eu defendo a mulherada, mulher é trem bão de mais. Tudo sendo caprichoso aí fica mais gostoso”, finaliza Sandra Cesar mandando recado a Dj Ivis.