Luísa Sonza - Reprodução

Luísa SonzaReprodução

Publicado 20/07/2021 10:42

Rio - Com 23 anos recém completados e seis anos de carreira, Luísa Sonza acaba de lançar "Doce 22", seu segundo álbum de estúdio. Repleto de letras intensas e potentes, a artista canta sobre tudo que tem vivido nestes últimos anos, desde o término do seu casamento com Whindersson Nunes, seu relacionamento com o cantor Vitão e os ataques que sofre na internet. Seu trabalho tem sido muito bem recebido pelo público, na Deezer, Luísa teve um crescimento de 275% desde o lançamento do álbum e colocou 8 músicas do novo projeto no TOP 100 BR da plataforma.