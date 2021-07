Britney Spears - Reprodução

20/07/2021

A disputa judicial pela tutela de Britney Spears pode gerar consequências positivas para a sociedade dos Estados Unidos. Isso porque dois deputados do país propuseram uma lei baseada no caso da artista. Nancy Mace, da Carolina do Sul e Charlie Crist, da Flórida, apresentaram um texto que tem como objetivo assegurar direitos dos indivíduos sob tutela.

O nome oficial da lei é "Free Act" (ato de liberdade, em tradução livre) e propõe dar aos cidadãos o direito de apresentar uma demanda para conseguir um novo guardião público.

"Com o Free Act, nós libertaríamos Britney e inúmeras pessoas idosas ou com necessidades especiais sendo abusadas ou exploradas por nosso sistema quebrado", afirmou Crist em comunicado oficial à imprensa.

"Se isso pode acontecer com ela, pode acontecer com qualquer pessoa. Tutelas sem dúvida protegem inúmeros americanos vulneráveis de abusos, mas o caso de Britney Spears revela um lado mais sombrio de um sistema que era destinado a proteger as pessoas", adicionou Nancy.