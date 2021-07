Luísa Sonza - Divulgação

No melhor estilo “faz aniversário, mas quem ganha o presente são os fãs”, Luísa Sonza lançou o álbum “Doce 22” no dia 18 de julho, data em que completou 23 anos. Celebrando a idade que foi ficando para trás, nas letras, a cantora fala sobre os altos e baixos e o ano intenso que viveu.

Mesmo tão nova, Luísa mostra, ao longo de 14 faixas, maturidade emocional e profissional, inovando em novos sons e conceitos para o álbum. Já nas letras, sexo, relacionamentos, paixões perdidas e alegrias foram cantadas no álbum que foi dividido em dois lados: no lado A, a cantora chega com as músicas animadas que já é conhecida por fazer. Já no lado B, a gaúcha mostra toda sua vulnerabilidade, melancolia, deixando o trabalho mais intimista.



“Até hoje eu tive que me mostrar muito forte, e provar que eu aguentava tudo, então eu me fechei muito de várias maneiras. Criei uma cascona. Esse ano foi um ano que eu tive que aceitar as minhas vulnerabilidades. As músicas do ‘Doce 22’ não foram escritas, pensadas. Eu não programei nada, como costumo fazer com outros trabalhos. Elas só saíram. Eram coisas que eu precisava falar enquanto estava escrevendo. Foi o ano mais intenso da minha vida. Foi o mais incrível e o pior. Isso me deixou muito doida”, explica a cantora.



“Doce 22” é o álbum mais pessoal da carreira de Luísa, que aproveitou o tempo disponível da pandemia para se dedicar a cada detalhe do trabalho. No projeto, a artista também foi produtora musical e assina o roteiro, a direção criativa e a codireção de dois clipes, “VIP *-*” e “Melhor Sozinha :-)-:”, além de, claro, compor as letras de todas as músicas. Com o lado artístico/criativo em alta, Luísa conta que a inspiração surgiu da necessidade de se expressar.



Doces e amargas conquistas



Se os 22 anos da cantora foram marcados pelo crescimento profissional, em contrapartida, a vida pessoal da cantora foi tomada por episódios sensíveis e difíceis, envoltos em fake news. Esses acontecimentos afetaram tanto o psicológico da artista que ela teve que ser afastada por sua equipe das redes sociais, em junho, para se recuperar mentalmente. Fantasmas que continuam assombrando a vida da cantora.



“Não consegui me recuperar ainda, mas uma hora eu tinha que continuar, eu tenho um monte de contrato para cumprir, eu tenho uma equipe muito grande para sustentar e uma hora eu tinha que seguir. Eu estou aqui e estou num processo que ainda nem começou. A pausa foi uma fuga, mas quando eu voltei estava tudo do mesmo jeito: a cabeça, o trabalho acumulado. Foi importante me afastar, mas não sei se foi o suficiente. Não sei como vou lidar com tudo isso”.

Doces parcerias



O álbum também conta com parcerias de peso como Ludmilla, Lulu Santos, Jão. “Para mim é um certificado de que estou no caminho certo. Um dos maiores cantores da história do país. E eu, com 22 anos, ter um cara cantando uma música que eu compus sentada no chão, com meu namorado. O Lulu Santos falar: ‘isso é muito bom’. Para mim isso é muito doido, como pessoa que admirou tanto as letras dele por tanto tempo, ter ele ali comigo, trocando muito... É muito importante para mim e para qualquer cantora”, explica Luísa.

“Doce 22” também conta com as participações do rapper 6lack e de Mariah Angeliq. Um começo para quem deseja explorar a carreira internacional. “Quero muito cantar lá fora, mas essa é uma parte da carreira que eu estou calculando cada detalhe”, finaliza Luísa. Com isso, o que os fãs podem concluir que “Doce 22” é, antes de tudo, um presente da artista para si mesma, celebrando cada fase desse doce, amargo, ano.