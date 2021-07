Thiaguinho - Divulgação

Publicado 26/07/2021 19:53 | Atualizado 26/07/2021 19:55

Thiaguinho revelou a capa de seu mais novo lançamento: "Infinito Vol. 2". O trabalho chega com 19 faixas aos aplicativos de música, no próximo dia 29 de julho, e contará com clipes para todas as canções - que estarão disponíveis no dia 30 de julho ao meio dia no canal oficial do cantor no YouTube.

Na última semana, Thiaguinho revelou um trecho de sua parceria com Gloria Groove, chamada “Presente do Céu”. “Uma das canções de amor mais lindas que já cantei… E com ela! Obrigado por aceitar esse convite que veio do meu coração”, comemorou o cantor. O dueto é uma das músicas inéditas do disco, que terá também novas versões de sucessos da carreira de Thiaguinho. “Presente do Céu” é uma versão em português do hit “Best Part”, do cantor canadense Daniel Caesar com a americana H.E.R. - que repostou o trecho da versão em suas redes sociais animada com o lançamento.



“Infinito Vol. 2” é o primeiro lançamento de Thiaguinho por sua própria gravadora, a Paz & Bem, e distribuído pela Altafonte. “A alegria que eu sinto em cantar é infinita. O amor que eu sinto pela música é infinito. A música é divina e Deus é infinito. Então, é uma homenagem a tudo isso”, afirma o cantor