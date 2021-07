Luciana Gimenez - Reprodução do Instagram

Luciana GimenezReprodução do Instagram

Publicado 24/07/2021 20:09 | Atualizado 24/07/2021 20:11

Curtindo o verão europeu, Luciana Gimenez está passando uma temporada de férias na Croácia e aproveitou para passear de biquíni belo destino turístico escolhido por ela. Sempre bem-humorada, a apresentadora do "SuperPop", da RedeTV!, publicou uma imagem do rolêzinho deste sábado, no Instagram, com uma legenda engraçada: "A Brasuca na Croácia se achando (até parece, né). Toda estranha, meninas", escreveu.



Exibindo um corpo sequinho, a beldade recebeu um enxurrada de elogios de seus seguidores, que exaltaram o corpão esbelto do alto de seus 51 anos. "Musa", escreveu o influencer e RP Beto Pacheco. "Tá linda demais", elogiou a apresentadora Lígia Mendes. Antes de desembarcar na Croácia, Luciana também deu uma passadinha em Miami, nos Estados Unidos. Chique, né?