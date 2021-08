Gil do Vigor - Reprodução do Instagram

Gil do VigorReprodução do Instagram

Publicado 02/08/2021 15:34 | Atualizado 02/08/2021 15:36

Gil, em seu mais novo episódio do quadro "O Brasil tá Lascado", nas redes sociais, traz luz para temas importantes na sociedade, e dessa vez o economista falará sobre verbas na educação e investimento, que não só é falho no cenário da educação, mas também no esporte, como temos visto no atual momento das Olimpíadas. ‘Precisa ter uma escolha muito eficiente de onde colocar as verbas. Como é que você tira verba de uma área que é extremamente importante para o nosso país?’, questiona Gil.

O economista fala, também, sobre os desafios que as pessoas pretas e pobres enfrentam para se formar. Ainda afirma sobre como o cenário da desigualdade, não só na educação, impede as pessoas de estudarem. ‘O nosso sistema está sendo muito falho. Não temos investimento suficiente hoje para que os alunos tenham acesso a merenda, creche, a educação de qualidade’.



Com discurso responsável e dinâmico, Gil mostra ao público, de forma didática, a importância de dialogarmos sobre educação, bem como o conhecimento mudou sua vida e pode mudar a de outras pessoas. ‘A educação possibilita com que a gente acesse lugares que só ela pode nos colocar’, afirma Gil.



