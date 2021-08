Miguel Toscano - Divulgação

Miguel Toscano Divulgação

Publicado 04/08/2021 11:40 | Atualizado 04/08/2021 12:36

Rio - O single "Um Pedaço de Mim" marca a estreia do cantor Miguel Toscano (@eusoumiguel) nas plataformas digitais. Divulgado nesta quarta-feira, o single e clipe trazem influências de Jazz e MPB. O também autor e compositor artista carioca apresenta seu primeiro projeto autoral composto para trilha sonora do filme curta-metragem homônimo criado pelo artista, que será lançado de forma simultânea no Youtube.

fotogaleria

Miguel Toscano começou sua carreira artística aos 14 anos, no teatro e na música clássica. Bacharel em Cinema e Radialismo na UFRJ, conta com inúmeras interpretações cênicas no currículo e há 10 anos segue cantando em óperas, recitais e musicais. Suas referências passam por Luciano Pavarotti, Frank Sinatra, João Gilberto e Caetano Veloso.

"Um Pedaço de Mim" traz muito de Miguel Toscano, um grande pedaço, tanto na música como no clipe, imprimindo de modo sensível todo o seu universo criativo. Em parceria com o também compositor Ian Fabris, o single tem arranjo, instrumentação e produção musical de Dudu Trentin e direção artística de Celso Fonseca, ícone da MPB e Bossa Nova que aconselhou Miguel diretamente e acompanhou de perto toda a confecção do projeto. Juntos, os dois estão preparando para o último trimestre de 2021 um novo trabalho.

A faixa foi gravada em 14 de Maio no estúdio Corredor 5, no Rio de Janeiro, com mix e masterização de Renato Alscher. O clipe foi concebido em formato de curta-metragem e foi escrito, dirigido, produzido e estrelado por Miguel Toscano, com direção de Fotografia de João Carlos Rocha. A produção foi filmada em Nova Friburgo, cidade onde Miguel Toscano viveu toda a infância e adolescência. Com uma linguagem cinematográfica doce e profunda, Miguel vem com um trabalho arquitetado com muito esmero.