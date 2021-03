Alan Bernardes Reprodução

Publicado 25/03/2021 13:40

Rio - Sucesso da nova MPB, o carioca Alan Bernardes acaba de lançar o single 'Passarela' , que ganha clipe especial hoje, às 20h, no Youtube. No mesmo horário, o músico irá se apresentar numa live em seu Instagram para acompanhar o lançamento ao lado dos fãs e debater sobre os processos de criação e desafios do artista e da produção independente.

'Passarela' marca a estreia do EP 'Fruto Bruto', composto de cinco músicas que serão lançadas ao longo do ano de 2021. O projeto do artista aposta na tendência atual da mistura de elementos orgânicos e eletrônicos, com violão de nylon, naipe de sopros, mas também beats e samples criativos. A produção audiovisual, que será divulgada no Youtube, foi gravada em Barra de Guaratiba, bairro praiano, pacato e boêmio do subúrbio carioca, que é fonte de inspiração para as músicas de Alan.