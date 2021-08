Noisy - Camila de Almeida

NoisyCamila de Almeida

Publicado 05/08/2021 10:45

Rio - A dupla pop Noisy, formada pelos paulistas Paul e Max, lança hoje seu mais novo single - 'É Tempo de Ser'. A canção, que já está disponível em todas as plataformas digitais, fala sobre superação e desafios.

"A composição nasceu em um momento que precisávamos ser fortes para continuar seguindo nosso caminho, para enfrentar os desafios com fé em nós mesmos e com a cabeça erguida. A mensagem busca inspirar cada um a continuar lutando por seus objetivos, pelo que te faz sentir, estimular uma corrente em que todos possam se conectar com o poder da sua essência. Agora é tempo de caminhar, tempo de viver o nosso tempo, É TEMPO DE SER", afirma Paul."A música fala também de independência, de se encontrar e compartilhar a vitória com quem a gente ama", completa Max.Noisy, que esse ano já lançou o sucesso Vênus, pela Alma Music, tem mais dois lançamentos programados para os próximos meses. Conheça mais em @noisy.oficia