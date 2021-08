Ana Cañas lança primeiro EP do projeto em que canta a obra de Belchior - Ariela Bueno

Publicado 05/08/2021 09:57

Rio - Propor um olhar mais atento às novidades da música brasileira e apresentar aos ouvintes a atual produção contemporânea são as propostas seguidas pelo programa FARO há 13 anos. Apresentada pela jornalista e pesquisadora musical Fabiane Pereira, a atração é transmitida na Nova Brasil FM, toda quinta, às 22h.

Com as restrições impostas pela pandemia, programas como o FARO, que recebem nos estúdios da rádio artistas para serem entrevistados, vem sendo gravados via videoconferência mas, hoje, dia 5 de agosto, a Nova Brasil FM, uma das principais emissoras de rádio dedicadas à produção nacional, vai promover um bate papo musical, ao vivo.Estreando a configuração nesse “novo normal”, a cantora e compositora Ana Cañas estará nos estúdios da rádio, em São Paulo, falando sobre seu recente lançamento, um disco em tributo a Belchior. Ana será entrevistada pela Fabi e cantará algumas canções do seu repertório. A artista fez sua estreia no mercado fonográfico em 2007 com o álbum ‘Amor e Caos’. Em 2009 lancou seu segundo album, ‘Hein?’ e no mesmo ano, gravou com Nando Reis a música ‘Pra Você Guardei o Amor’ - dueto que se tornou um grande sucesso nacional. Em 2012, colocou na rua o album ‘Volta’ que acabou se transformando no show e DVD ‘Coração Inevitável’, com a direção de Ney Matogrosso. Em 2015, lancou seu quarto album de estúdio e o primeiro totalmente autoral, ‘To Na Vida’. 'Todxs' veio em 2019 e durante a pandemia, a artista gravou um álbum inteiramente dedicado à obra de Belchior que será lançado em setembro deste ano.