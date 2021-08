Mano Brown - Bruno Poletti/Spotify

Publicado 05/08/2021 11:58

Rio - Prepare-se para dar o play, mas dessa vez não será em uma playlist. Mano Brown, considerado um dos artistas mais relevantes do cenário musical nacional, vai lançar o podcast Original Spotify Mano a Mano.

"A ideia do podcast Original Spotify Mano a Mano é trazer diferentes ideias e pensamentos por meio de conversas com convidados diversos, controversos, amados, odiados… Vocês decidem", resume Mano Brown.Em Mano a Mano, o rapper e compositor tem um papo reto com personalidades que vão além do cenário musical: esporte, política, religião, sociedade e cultura são outras áreas que Brown vai explorar com seus convidados. Um universo plural e diverso, sem filtro de ambos os lados: para ouvir e ser ouvido, e para ampliar a visão e o debate.Mano a Mano é um podcast Original Spotify e estreia em breve, grátis, só no Spotify.