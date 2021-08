Nanda Wyterlin lança "Rosa", nova música de trabalho do EP Rei Davi - Divulgação

Publicado 09/08/2021 12:19

Rio - A chegada de um novo herdeiro pode mudar tudo. Com 40 anos, a cantora e compositora Nanda Wyterlin recebeu a notícia de que iria ser avó. Diante da surpresa sobre a nova vida que se formava, a artista se viu preenchida por um novo sentimento, e nele encontrou inspiração para mergulhar de cabeça na música. No dia 11 de agosto, esse amor vai florescer com o nome de “Rosa”, sua nova faixa de trabalho. Rosa fala sobre a forma feminina mais bela, e é a terceira canção lançada do projeto. O EP é uma homenagem ao seu neto Davi e retrata, de forma inteligente, a atual família moderna. A nova canção será lançada em todas as plataformas à 00h de quarta-feira, dia 11 de agosto.

Com fortes influências do samba, MPB e bossa nova, Nanda não se prende a apenas um estilo e agrega diversidade em todas as suas composições. Utilizando timbres modernos misturados com sua voz marcante, a cantora faz seu retorno à cena apresentando um som dançante e gostoso de ouvir em qualquer lugar.

Para a artista, este novo projeto, foi a forma de mostrar ao mundo todo o amor que ela sente pelo neto e pela música.

“Eu amo meu neto e sou apaixonada pela música. Quando ele nasceu, revivi de uma forma ainda mais intensa a certeza do amor incondicional. A forma que encontrei de me entregar a esse amor foi através de canções, que é o que há de mais puro em mim. Mas nada disso seria possível sem uma equipe extremamente competente e que já vem fazendo história no mercado fonográfico. Me sinto muito feliz em poder compartilhar essas músicas, e espero que possa transmitir a cada pessoa a mesma energia boa dos sentimentos que me levaram a compor essas faixas”, afirmou Nanda.

O projeto foi lançado no dia 11 de julho, data do aniversário de três anos do seu neto Davi, e veio para apresentar ao público a realidade atual de muitas mulheres que são mães e avós ainda jovens. O novo trabalho terá seis faixas, divulgadas uma por mês e já vem demonstrando uma aceitação grande do público, chegando a quase 100 mil plays nas plataformas digitais. O lançamento conta com a participação especial do renomado músico Marcelo Bernardes, que já tocou com nomes consolidados da MPB como Chico Buarque, Moraes Moreira, Maria Bethânia, Ponto de Equilíbrio, entre outros.

As músicas já lançadas representam o universo familiar moderno e afetivo de Nanda, trazendo diversos lados de sua relação brincalhona, enérgica e alegre. As primeiras obras lançadas, “Som com a Vovó” e “Davi Rei”, trazem o lado mais doce e afetuoso da relação com seu neto.

A gravação do EP foi feita na produtora TAO-ARTE, com masterização, mixagem e produção de Matheus Massafferri e da própria artista. A empresa também é responsável pelas fotos, clipes e direção da cantora.