Deixa Clarear - Peça Musical sobre Clara NunesGlenio Campregher

Publicado 09/08/2021 13:31

Rio - Com o avanço da vacinação e a reabertura das casas de espetáculos, o musical “Deixa Clarear”, musical com texto de Marcia Zanelatto e direção de Isaac Bernat, volta ao Rio, onde chega ao Teatro Riachuelo em única apresentação no dia 12 de agosto, aniversário de Clara Nunes, que faria 79 anos. A apresentação presencial tem ingressos entre R$ 80 e R$ 50 e poderá ser vista também de forma remota, a R$ 15.

O samba é um gênero tradicionalmente masculino, ainda que mulheres como Tia Ciata e Chiquinha Gonzaga tenham sido fundamentais para sua consolidação no país. Clara Nunes surgiu como uma cantora de boleros, mas foi no samba que encontrou o terreiro onde fundamentaria seus pilares artísticos. Ela não só abriu caminho para muitas mulheres sambistas (Alcione, Dona Ivone Lara, Leci Brandão etc) como para cantoras da MPB. Foi uma grande vendedora de discos, ficando, nos anos 1970, atrás somente de Maria Bethânia, a primeira mulher no Brasil a atingir a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Clara também foi crucial na difusão e na defesa de nossa ancestralidade. O legado africano está presente em muitos dos sambas lançados por ela, assim como na sua figura pública e nas entrevistas concedidas ao longo da carreira.

E muito dessa persona artística está presente em “Deixa Clarear”, em cuja narrativa misturam-se as trajetórias de Clara com signos e fundamentos da mitologia yorubá, num amálgama que une música e poesia. Estão lá, por exemplo, a Clara que, na infância, influenciada pelo pai músico, encantava a todos ao soltar a voz em “Casinha pequenina”. Há também a Clara que viu no programa do apresentador Chacrinha a porta de entrada nos lares (e nos corações) do grande público. “Nossa ideia é a de apresentar o legado da cantora às novas gerações”, explica Clara Santhana, atriz e idealizadora do projeto.

Em cena, Clara tem a companhia de quatro músicos, sob a direção musical de Alfredo Del Penho. O repertório traz clássicos como “O canto das três raças” (Paulo Cesar PinheiroMauro Duarte), “O mar serenou” (Candeia), “Morena de Angola” (Chico Buarque), “Na linha do mar” (Paulinho da Viola) e “Um ser de luz” (João NogueiraPaulo Cesar Pinheiro e Mauro Duarte).

“Deixa Clarear, musical sobre Clara Nunes” estreou na Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (Fita), em 2013, ano em que completaram os 30 anos da morte da cantora. Aos poucos, a peça cresceu e chamou a atenção da crítica e do público. Cumpriu três temporadas de sucesso no tradicional Teatro João Caetano, passou pelos mais importantes palcos da cidade, entre eles o Imperator - Centro Cultural João Nogueira, o Teatro das Artes, o Teatro Maison de France, o Teatro Glauce Rocha e o Teatro da Uff, em Niterói. Fora do Rio, o espetáculo circulou pelas cidades de Goiânia, Salvador e São Paulo. Em Minas Gerais, fez turnê dentro do circuito SESI, sendo visto em Belo Horizonte, Contagem, Itaúna, Uberlandia, Ouro Preto, Mariana e Tiradentes. Em Uberaba, incentivado pelo SESI Minas, foi registrado em DVD, sendo lançado com selo da gravadora Biscoito Fino.

Serviço:



Deixa Clarear – musical sobre Clara Nunes

Data e hora: 12 de agosto (quinta-feira), às 19h

Local: Teatro Riachuelo (Rua do Passeio, 38/40 - Centro. Tel: 21 3554-2934)

Apresentação em formato Figital: Presencial com capacidade reduzida (430 lugares) e online, através de plataforma própria

Ingressos: R$ 80 (plateia VIP), R$ 70 (plateia e balcão nobre), R$ 50 (balcão simples) e R$ 15 (apresentação remota)

Vendas online: PRESENCIAL https://bit.ly/3zsFop7 / LIVE https://bit.ly/2TyZ1g8

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre