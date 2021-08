Banda Doutor Silvana & Cia - Divulgação

Banda Doutor Silvana & CiaDivulgação

Publicado 11/08/2021 15:32 | Atualizado 11/08/2021 15:35

Rio - O tradicional Teatro Rival Refit, na Cinelândia, vai receber neste sábado (14), às 19h30, uma edição especial da Festa Ploc com Doutor Silvana & Cia e Avellar Love.

A banda Doutor Silvana & Cia vai tocar hits como 'Serão extra', 'Taca a mãe pra ver se quica' e 'Eh Oh Eh Oh', além de muito rock nacional retrô.

Publicidade

Avellar Love, ex-integrante do grupo João Penca & Seus Miquinhos Amestrados, vai na mesma vibe, atacando com 'Popstar', 'Romance em alto-mar', 'Lágrimas de crocodilo' e 'PapaUma'.

Serão duas horas de show ao vivo, com esquenta do DJ Dom LV, que vai receber o público com muita música boa da década de 1980. O evento seguirá todos os protocolos sanitários de segurança exigidos pela Prefeitura do Rio.

Publicidade

Serviço:

Festa Ploc com Doutor Silvana & Cia e Avellar Love. Sábado (14), às 19h30 (abertura: uma hora antes do show). Teatro Rival Refit (Rua Álvaro Alvim, 33/37, Cinelândia). Ingressos: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira). Informações: (21) 2240-9796. Vendas na bilheteria da casa e pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/68103/d/102129