Zoe, filha de Sabrina Sato, dá tchauzinho para fotógrafo em aeroporto

Rio - Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, protagonizou momentos de fofura no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quinta-feira. Usando um aerolook bem estiloso, com direito a jardineira e gorro, Zoe circulou pelo aeroporto em cima da mala de rodinhas dos pais. Ela também deu um tchauzinho para o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografada.

