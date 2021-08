Tília - Divulgação

Publicado 13/08/2021 16:00 | Atualizado 13/08/2021 16:03

Nesta sexta-feira, a cantora Tília lança, em todas as plataformas digitais, a faixa “Rolê”, a primeira de seu novo projeto intitulado “Fragmentada”. A música vem acompanhada por um lyric video gravado pela própria Tília em Los Angeles, nos EUA, onde a artista está passando uma temporada fazendo intercâmbio.

O lyric vídeo traz imagens que mostram as experiências vividas por Tília em cartões postais como o letreiro de Hollywood, a calçada da fama e o museu de cera. O novo projeto da artista reúne quatro faixas inéditas, nas quais ela promete entregar uma a uma, a cada 15 dias.



Com pegada vintage e artística a cantora traz um pouco de suas experiências no exterior e mostra os “rolês” que tem dado por Los Angeles. Na letra, Tília fala sobre o empoderamento feminino e reflete a importância de ser autossuficiente. “Então fica bem, tô bem também. Pra tá sorrindo, eu não quero ninguém”.