Publicado 13/08/2021 16:55 | Atualizado 13/08/2021 16:57

Nesta sexta-feira,, o cantor Xand Avião apresenta seu novo single ao lado de Zé Vaqueiro, intitulado “Superação Digital”, uma música que promete vir com tudo e se tornar mais um hit da carreira do comandante.

Com um conteúdo audiovisual gravado em uma lagoa de Uruaú, município de Beberibe (CE), o lançamento traz muita animação e mensagens como um “papo reto” para as pessoas que ainda não conseguiram superar a pessoa amada, principalmente nas redes sociais.E para ajudar aqueles que ainda estão na luta pela superação, Xand também preparou uma live para o dia 13, a partir das 10h45, no objetivo de auxiliar os amantes de plantão com dicas dentro do tema que dá nome a música. “A live será um momento para trocarmos experiências e mostrar que é sim possível superar um grande amor. Nada de ficar nas redes sociais sofrendo enquanto o outro lado já está em outra”, comenta o cantor com bastante humor.O single com Vaqueiro é uma composição de Rodrigo Reys, Bruno Cesar e Hiago Vinicius e é assinada pela produção musical de Emanoel Dias e Xand.Vale ressaltar que a música faz parte do novo EP de Xand Avião “Viva La Vida”, que foi gravado recentemente e trará diversas músicas inéditas. O lançamento do projeto completo será pela Som Livre e sairá em breve.