Suely Franco na peça 'Ela & Eu: vesperal com chuva'Cristina Granato

Publicado 17/08/2021 22:26

Rio - Com mais de 60 anos de profissão, a atriz Suely Franco aceitou o desafio de encenar o primeiro monólogo da carreira. O resultado é a peça 'Ela & Eu: Vesperal com Chuva', que está em cartaz no Teatro PetraGold, no Leblon, Zona Sul do Rio.

O espetáculo é uma adaptação do conto "Vesperal com Chuva", da escritora Lúcia Benedetti (1914-1998), feita pelos autores Rogéria Gomes e Rômulo Rodrigues. A peça reflete sobre a alma humana e, através do riso e da emoção, leva a plateia a se reconhecer nas situações vividas pela personagem.

"Nunca me convidaram para um monólogo. Quando eu iniciei não tinha muito isso. O maior desafio está sendo decorar. Representar para mim é divertimento puro", conta Suely.

Com mais de 25 novelas no currículo, a atriz é considerada, também, uma gigante dos palcos. Sua trajetória inclui peças marcantes como "O Beijo no Asfalto", "Somos Irmãs", "As Mulheres de Grey Gardens" e "Seis Aulas de Dança em Seis Semanas", entre outras.

Serviço:

Ela & Eu: Vesperal com Chuva. Sábados, às 19h, até 28 de agosto. Teatro PetraGold: Rua Conde de Bernadote, 26, Leblon. Apresentações com transmissão ao vivo e presenciais. Ingressos: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50. Classificação: livre. Site de vendas: https://bit.ly/3yYxh3N