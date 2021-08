Que disposição! Fernanda Gentil faz treino funcional na praia

Rio - Fernanda Gentil, de 34 anos, acordou com a maior disposição nesta sexta-feira e já se exercitou nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A apresentadora do "Se Joga" fez um treino funcional e suou a camisa com abdominais, circuitos, flexões e exercícios com corda. Que disposição!

Relatar erro