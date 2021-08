Repórter Bette Lucchese estará no 'Globo Repórter' - Globo/Divulgação

Publicado 19/08/2021 23:55

Rio - O 'Globo Repórter' desta sexta-feira (20) embarca em um desafio diferente: desbravar os manguezais brasileiros entre o mar, os rios e a terra firme. Do Amapá até Santa Catarina, os repórteres Bette Lucchese, Fabiano Villela, Beatriz Castro e Janaina Lepri pisam em lama e encaram trilhas tortuosas para entender de que maneira todo esse ambiente pode interferir no avanço das mudanças climáticas no Brasil e no mundo.



No Rio, Bette vai até uma reserva biológica que, apesar de toda a poluição e o esgoto sem tratamento, resiste no meio da cidade. A equipe acompanha pesquisadores em busca do misterioso peixe das nuvens e de espécies importantes para o controle da população de mosquitos que transmitem doenças como a dengue.

Já no litoral sul de São Paulo, Janaina Lepri enfrenta o tempo das marés para ver de perto os botos e as aves que voam por lá, como o guará-vermelho.



O 'Globo Repórter' vai ao ar logo após a novela 'Império'. A GloboNews exibe o programa da semana aos sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h.