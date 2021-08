Marquinhos de Oswaldo Cruz - Divulgação

Publicado 19/08/2021 23:24 | Atualizado 19/08/2021 23:25

Rio - O cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz vai realizar uma live neste domingo (22), às 14h, com as participações especiais de Tia Surica, Dudu Nobre e Leci Brandão. O show, que será transmitido pelo canal da FUNARJ, no YouTube, vai celebrar a Feira das Yabás, evento de música e gastronomia que acontece há 13 anos em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, além de exaltar a tradição dos quintais de samba.

A live vai movimentar o palco da Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, e contará, ainda, com a presença dos puxadores Quinho, do Salgueiro, e Bico Doce, integrante do carro de som da Mangueira.

Idealizador da Feira das Yabás e do famoso Trem do Samba, Marquinhos de Oswaldo Cruz também fará uma homenagem ao compositor portelense Manacéa, que completaria 100 anos no dia 24 de agosto. A classificação é livre.