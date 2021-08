Kevin O Chris - Divulgação/Mariah Ruibal

Kevin O ChrisDivulgação/Mariah Ruibal

Publicado 20/08/2021 14:56

Rio - Kevin O Chris surpreendeu seus fãs, nesta sexta-feira (20), ao lançar seu novo single em que foge das batidas do funk para as notas de um violão na canção "Depois Que Você Chegou". A música chega acompanhada de videoclipe que segue a mesma pegada romântica e intimista ao mostrar o artista cercado por sua banda em um terraço de São Paulo.

fotogaleria

Publicidade

“Estou muito animado para ver a reação do público quando escutar a música, acho que vão gostar bastante. Tá bem diferente do que eu costumo fazer, que é o funk, mas o resultado tá incrível e espero que seja um sucesso, coloquei tudo de mim”, declarou o cantor, que escreveu e produziu a nova canção.

O lançamento vem logo após o sucesso de "Tipo Gin", que embalou inúmeros 'challenges' no TikTok e se mantém entre as 50 canções mais escutadas no Spotify Brasil. Um dos principais nomes do funk 150 BPM, Kevin O Chris também é conhecido por emplacar outros hits como "Evoluiu", “Ela é do Tipo” e “Hit Contagiante”.

Publicidade

Confira o clipe: