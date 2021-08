Geraldo Azevedo - Divulgação

Geraldo Azevedo Divulgação

Publicado 20/08/2021 23:34

Rio - O 'É de Casa' deste sábado (21) conta com a música de Geraldo Azevedo, que conversa com Cissa Guimarães sobre vida e carreira, além de cantar alguns de seus sucessos. Quem também participa da atração é Paula Fernandes. Ao lado de Ana Furtado, no ‘Viva o Verde’, a cantora aprende a podar bouganvilla para que ela fique cheia de flores, além de receber dicas para exterminar fungos e pragas das plantas usando água oxigenada.



Ainda na atração, no embalo das Paralimpíadas, que começam no dia 24, Patricia Poeta bate um papo com o campeão de paracanoagem Fernando Fernandes. No 'Tempero de Família', Rodrigo Hilbert vai em busca do melhor chocolate do Pará para preparar um bolo de chocolate com geleia de cupuaçu e castanha do pará, além de um brigadeiro de tapioca com bacuri.