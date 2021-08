Drica Moraes - Reprodução/Globo

Publicado 21/08/2021 00:39

Rio - O 'Se Joga' deste sábado (21) vai acompanhar de perto o 'Mesão da Esperança', que acontece até segunda-feira e conta com a presença de artistas em prol do 'Criança Esperança'. Durante o programa, Fernanda Gentil interage ao vivo com alguns participantes do 'Mesão', que também são destaques no ‘Super Dança dos Famosos’, como Paolla Oliveira, uma das finalistas da competição, Christiane Torloni, Lucy Ramos, Marcello Melo Jr e Sophia Abrahão.

Também fazem parte da atração deste sábado Mariana Ximenes, Bruna Griphao, Juan Paiva, Rainer Cadete, Sergio Malheiros e Juliana Alves. A TV Globo exibe o show da 36ª edição do ‘Criança Esperança’ na segunda, dia 23, após ‘Império’, com muitas atrações musicais.



No ar como Cora, em ‘Império’, e depois de se rever como Manuela, na edição especial de ‘A Vida da Gente’, Marjorie Estiano está de volta como a doutora Carolina na nova temporada de ‘Sob Pressão’, que estreou dia 12. E, no ‘Se Joga’, Érico Brás promove um encontro da atriz, que interpreta uma médica na série, com uma da vida real, a doutora Etiani Sales. Além de compartilhar situações do dia a dia no hospital, a médica ressalta que ‘Sob Pressão’ vai além do entretenimento.