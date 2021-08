Luísa Sonza e Marília Mendonça - Reprodução

Luísa Sonza e Marília MendonçaReprodução

Publicado 23/08/2021 11:17

Rio - Poucos dias após confirmar o término de seu relacionamento com Vitão, Luísa Sonza lançou uma nova versão de 'Melhor Sozinha', música que conta uma parte do relacionamento da cantora com o ex. Ao lado de Marília Mendonça, rainha da 'sofrência', Luísa deixou a música ainda mais dramática.

fotogaleria

Publicidade

No Youtube, onde o clipe foi postado, a produção passava das mais de 700 mil visualizações em menos de 10 horas de lançamento. Confira: