Marília Mendonça em Tulum, no MéxicoReprodução Internet

Publicado 24/08/2021 14:28 | Atualizado 24/08/2021 14:42

Rio - Marília Mendonça está curtindo férias no novo destino queridinho dos famosos: Tulum, no México. A sertaneja postou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece na praia com um biquíni fio-dental. "Segura o braço, princesa, senão a bunda cai", brincou a cantora na legenda da imagem.

Murilo Huff, namorado da cantora, com quem ela tem um filho de um ano, se derreteu todo pela sertaneja. "Gostosa, mi chica", escreveu nos comentários. A cantora tem mostrado como estão sendo seus dias em Tulum e contou que está saindo bastante. "A gente não tem como correr de festa aqui em Tulum. Todo lugar é música alta e tequila, tequila, tequila e foguinho para cima", disse.