Bárbara Coelho, do 'Esporte Espetacular', se refresca no mar após jogar futevôlei

Rio - A apresentadora do "Esporte Espetacular", Bárbara Coelho, aproveitou mais um dia de sol no Rio para praticar um exercício físico. Ela esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, onde mostrou sua habilidade no futevôlei. Depois do exercício, Bárbara se refrescou com um mergulho no mar. Recentemente, a jornalista participou da cobertura das Olimpíadas 2021 em Tóquio, no Japão.

